Doğanşehir Belediye Başkanlığına Durali Zelyurt seçildi - Son Dakika

Doğanşehir Belediye Başkanlığına Durali Zelyurt seçildi

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde belediye başkanının vefatı nedeniyle yapılan seçim sonucunda AK Parti'li üye Durali Zelyurt yeni başkan oldu.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde belediye başkanının vefatı nedeniyle yapılan seçim sonucunda AK Parti'li üye Durali Zelyurt yeni başkan oldu.

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Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük'un vefatının ardından, Doğanşehir Belediye Meclisi yeni başkanı seçmek amacıyla toplandı.

Seçimde AK Parti'den Durali Zelyurt ile CHP'den Eyüp Ersoy aday oldu.

Seçimlerin birinci turunda Zelyurt 9, Ersoy ise 6 oy oldu, ikinci turda da adaylar ilk turdaki oylarını korudu.

Üçüncü turda ise Zelyurt 10, Ersoy ise 5 oy aldı.

Zelyurt, aldığı oylarla belediye başkanı seçildi.

Vahap Küçük, Doğanşehir, AK Parti, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 15:09 Kaynak: AA

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