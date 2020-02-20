Doğanşehir Belediyesi'nden sokak köpeği açıklaması - Son Dakika

Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük, sokak köpeklerinin toplanıp, eziyet edilip ve öldürüldüğü iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Küçük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, soğuk kış günlerinde sokak hayvanlarının aç ve susuz kaldığını söyledi.

Hayvanların da ruh hallerinin tıpkı insanlar gibi bozulduğunu anlatan Küçük, şöyle devam etti:

"Şefkat ve merhametle bakıldığı, ihtiyaçlarının giderildiği, hastalıklara karşı aşılarının yapıldığı, rehabilite edildikleri ortamda, geçici olarak barındırıp sonra da tekrar yaşam alanlarına salıveriyoruz. Bizim arzumuz sahipsiz hiçbir hayvanın kalmaması. Gönüllülük sistemini getirmeye çalışıyorduk. Bir yandan kısırlaştırma kapasitesini artırmaya, beslenme noktalarımızı artırmaya çalışıyoruz bir yandan da gönüllülerin sayısını arttırmaya çalışıyoruz."

Sokaktaki hayvanlarla ilgili ilçe halkından çok sayıda şikayet aldıklarını aktaran Küçük, belediyenin bu hayvanların reabilatasyonuyla ilgili eylem planı hazırlığında olduğunu kaydetti.

Küçük, sosyal medyada sokak köpeklerinin toplanıp, eziyet edilip ve öldürüldüğü iddialarının bulunduğunu belirterek, bunun gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Malatya Doğa ve Hayvanlar İçin El Ele Dernek Başkanı Gülsüm Fırat ise Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük'ün hayvanlar konusunda çok duyarlı olduğunu anlatarak, "Hayvanlar bizim dostlarımız yani doğanın bir parçası bunu kimse inkar edemez. Bizim bir tarafı yaparken diğer tarafı yıkmak gibi bir lüksümüz yok. Mademki hayvan seviyorsak yani sevmekten ziyade bu bir insani görevdir. Yani ortada olmayan bir yalan yüzünden insanları linç etmeninde bir anlamı yok." diye konuştu.