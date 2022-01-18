Doğanşehir Belediyesi sokak hayvanları için mama dağıttı - Son Dakika

Doğanşehir Belediyesi, sokak hayvanları için bir ton mama dağıttı.

Belediye Başkanı Durali Zelyurt, yaptığı açıklamada, ilçenin farklı noktalarında sokak hayvanları için beslenme noktaları oluşturduklarını söyledi.

Özellikle kar yağışlarının olduğu kış mevsiminde beslenme sorunu yaşayan sokak hayvanlarına sahip çıktıklarını kaydeden Zelyurt, "Yaklaşık bir tona yakın köpek maması alarak sokak hayvanlarımızı beslemeye çalışıyoruz. Bunları daha sağlıklı bir ortamda sağladığımız gibi inşallah ekiplerimiz ve teknik ekiplerimizle çalışmaları başlatarak hayvan barınağı oluşturma noktasında yer belirme aşamasındayız. İnşallah bunları tamamladığımızda Doğanşehir ilçemize daha sağlıklı bir hayvan barınağı yaparak bu can dostlarımıza Doğanşehir Belediyesi olarak sahip çıkacağız." dedi.