Doğanşehir'de 1.5 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi
1 saat önce
Doğanşehir'de polis ekipleri tarafından yapılan operasyonla 1,5 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.
Doğanşehir
'de polis ekipleri tarafından yapılan operasyonla 1,5 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik yapılan operasyonlarda 11 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 1 kilogram 550 gram esrar maddesi ile 2 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet kurusıkı tabanca ve çok sayıda tarihi eser ele geçirildi. Şahıslardan ikisi 2 şüphelinin de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Ayrıca ilçe merkezinde yapılan uygulamalarda da gözaltına alınan 1 şahıstan 1 adet ruhsatsız tabanca ile 7 adet mermi ele geçirildiği yine farklı zamanlarda ise 4 adet kurusıkı tabanca ele geçirildiği belirtildi.
İlçede aranan şahıslara yönelik olarak yapılan çalışmalarda ise aranan 18 şahıs yakalanırken adliyeye sevk edilen 6 şahsın tutuklandığı 12 kişinin ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı ifade edildi. - MALATYA
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 05:32 Kaynak: İHA
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