Doğanşehir'de 15 yaşlıya ceza kesildi - Son Dakika
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Doğanşehir'de 15 yaşlıya ceza kesildi

6 saat önce

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde korona yüzünden evlerinden dışarı çıkmayan 65 yaş üstü yaşlıların ihtiyaçlarına jandarma ve polis ekipleri koşarken, uyarılara rağmen dışarı çıkan 15 yaşlıya para cezası kesildi.

Doğanşehir'de 15 yaşlıya ceza kesildi, System.String[]

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde korona yüzünden evlerinden dışarı çıkmayan 65 yaş üstü yaşlıların ihtiyaçlarına jandarma ve polis ekipleri koşarken, uyarılara rağmen dışarı çıkan 15 yaşlıya para cezası kesildi.


Emniyet ekipleri, Doğanşehir merkezde ikamet eden yaşlı insanların tüm ihtiyaçlarını karşılıyor. Üç gündür başlanan yaşlıların evlerine ihtiyaç malzemelerini götürme devam ediyor. Üç günde 40 ailenin ihtiyaçları emniyet ekiplerince karşılandı.


Yaşlılar, ilginç taleplerde de bulunuyor. Emniyet Müdürlüğüne gelen telefonlardan bir inde yaşlı şahıs, "Madem ben dışarı çıkamıyorum. Ekipleriniz gelsin benim traktörü alın ve kayısı bahçemi ilaçlasın " taleplerini iletti.


Bu arada, Emniyet Müdürlüğüne bağlı anons araçları sürekli anons yaparak uyarıda bulundular. Anonslarda, "Değerli 65 yaş ve üstü vatandaşlarımız. Başta siz olmak üzere yakınlarınızın ve tüm vatandaşlarımızın sağlığını önemsiyoruz. Sizi yasalara uymaya davet ediyoruz. Yasalara Uymayıp sokağa çıkmanız takdirde gerekli yasal işlem yapılacaktır. Evde kalın, sağlıkta kalın. Değerli vatandaşlarımız sokakta sosyal mesafemizi koruyalım. Zaruri olmadıkça evde kalalım, sağlıklı kalalım, güvende kalalım" deniyor.


Diğer yandan, yapılan uyarılara rağmen dışarı çıkan 15 yaşlıya, idari para cezası kesildi. - MALATYA

Doğanşehir, Jandarma, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 12:41 Kaynak: İHA

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