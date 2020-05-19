Doğanşehir'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı - Son Dakika

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı.

Doğanşehir Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Osman Şen, Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtına çelenk sundu.

Ardından sosyal mesafe kuralına uyularak saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Program daha sonra İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından organize edilen konvoyla devam etti.

İlçe Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu'nun da katıldığı konvoyda çocuklara ve vatandaşlara Türk bayrağı dağıtıldı.

Kaymakamı Köroğlu, sokağa çıkma kısıtlaması olan çocuklara ise puzzle ve kitap hediye etti.