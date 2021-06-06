Doğanşehir'de 2 mahallede muhtarlık seçimi yapıldı - Son Dakika

Malatya'nın Doğanşehir ilçesine bağlı 2 mahallede vatandaşlar muhtarlık seçimi için sandık başına gitti.

Yüksek Seçim Kurulunun bazı illerdeki 764 köy ve mahallede farklı nedenlerle boş bulunan muhtarlık veya ihtiyar heyeti için seçim yapılacağını duyurmasının ardından Malatya'da da vatandaşlar yeniden seçim heyecanı yaşadı.

Bu doğrultuda Doğanşehir ilçesine bağlı Yuvalı ve Doğu Mahallesi'nde seçmenler sabah saatlerinden itibaren sandık başına gitti.

Vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında oylarını kullandı.

Doğu Mahallesi'nde 891 oy alan Harun Karaoğlan, Yuvalı Mahallesi'nde ise 135 oy alan Hasan Basri Çelebi, muhtarlığa seçildi.