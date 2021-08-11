Doğanşehir'de 2 otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman 'ın Gölbaşı ilçesinden Malatya istikametinde seyir eden M.Ç. P idaresindeki 07 FLJ 19 plakalı Fıat marka otomobil, Doğanşehir ilçesine bağlı Çamlıbel mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kayarak kontrolden çıktı. Karşı şeride geçen otomobil, karşı istikamette seyir eden M.Ç. idaresindeki 23 EP 313 plakalı Khodro marka otomobile çarptı. Yaşanan kazada otomobil sürücülerinden M.Ç., yaralandı. Yaralı sürücü kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı

Malatya 'nın Doğanşehir ilçesinde seyir halinde bulunan ve sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, karşı şeride geçerek bir başka otomobile çarptı. Kazada 1 kişi yaralanarak, hastaneye kaldırıldı.

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