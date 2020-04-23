Doğanşehir'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor - Son Dakika

Malatya'nın Hekimhan, Doğanşehir ve Pütürge ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenlerle kutlandı.

Hekimhan İlçe Milli Eğitim Müdürü Cafer Dilek'in Atatürk Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Cafer Dilek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın koronavirüs salgını nedeniyle buruk bir şekilde kutlandığını belirtti.

Törene, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.

Doğanşehir

Doğanşehir Kaymakamlığı tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla konvoy düzenlendi.

Konvoya, vatandaşlar balkon ve pencerelerden destek verdi.

Etkinlikte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sokağa çıkamayan çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

Pütürge

Pütürge ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı.

İlçede, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla konvoy düzenlendi.

Konvoya, vatandaşlar balkon ve pencerelerden destek verdi.