Doğanşehir'de Ahır Çöktü

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde biriken karın ağırlığına dayanamayan ahırın çatısı çöktü.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde biriken karın ağırlığına dayanamayan ahırın çatısı çöktü.



Edinilen bilgiye göre, Malatya'nın Doğanşehir İlçesine bağlı Gövdeli Mahallesinde bir ahırın çatısı, biriken kar kütlesine dayanamayarak çöktü. İçeride yaklaşık 100 büyükbaş hayvanın olduğu sırada yaşanan çökmede şans eseri herhangi bir hayvan zarar görmedi.



Maddi hasarın oluştuğu olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

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