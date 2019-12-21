Doğanşehir'de "Aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele" toplantısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Doğanşehir'de 'Aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele' toplantısı - Son Dakika

Doğanşehir'de "Aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele" toplantısı

6 saat önce

Doğanşehir ilçesinde "Aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele toplantısı" yapıldı.

Doğanşehir'de

Doğanşehir ilçesinde "Aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele toplantısı" yapıldı.

Doğanşehir Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu başkanlığında kaymakamlık salonunda gerçekleştirilen toplantıda, ilçedeki olay ve başvuru sayıları, kanun kapsamında alınan tedbirlerin niteliği, uygulamanın daha iyiye götürülmesi için ilçe bazında ilgili kurumlar tarafından planlanması gereken tedbirler değerlendirildi.

Doğanşehir Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu, toplantıda yaptığı konuşmada, kadınların önemli ve değerli olduğunu belirterek, "Tüm kurumlar üstüne düşeni, toplumun tüm kesimlerine ulaşarak yerine getirmelidir. Bir kadına yönelik şiddet olayında ilgili kurumlar bunu süratle gerekli mercilere bildirmelidir." dedi.

Toplantıda ayrıca kurumsal kapasitenin geliştirilmesi, farkındalık artırma ve bilinç yükseltme hedefleri anlatıldı.

Toplantıya, Doğanşehir Cumhuriyet Başsavcısı Yılmaz Acar, İlçe Emniyet Müdürü Alpaslan Güven, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Tolga Coşkun ile ilgili kurum amirleri de katıldı.

Doğanşehir, Köroğlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 11:00 Kaynak: AA
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