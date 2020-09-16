Doğanşehir'de asfalt çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Doğanşehir'de asfalt çalışmaları devam ediyor

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın 2 yıla kadar Malatya merkez ve ilçelerinde yol ve asfalt çalışmalarının tamamlanması talimatıyla uzun süreden beri çalışmalarına hız kesmeden devam eden Yol ve Alt Yapı Koordinasyon Daire Başkanlığı yol ve asfalt çalışmalarına...

Doğanşehir'de asfalt çalışmaları devam ediyor, System.String[]

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın 2 yıla kadar Malatya merkez ve ilçelerinde yol ve asfalt çalışmalarının tamamlanması talimatıyla uzun süreden beri çalışmalarına hız kesmeden devam eden Yol ve Alt Yapı Koordinasyon Daire Başkanlığı yol ve asfalt çalışmalarına Doğanşehir köylerinde devam ediyor.

Doğan şehir ilçesinde devam eden asfalt çalışmaları ile ilgili bir açıklama yapan Yol ve Alt Yapı Koordinasyon Dairesi Başkanı Mehmet Mert, Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan'ın verdiği hedefler doğrultusunda çalışmaya devam ettiklerini söyleyerek, "Bu çalışmalar doğrultusunda Kurucuova, Erkenek, Reşadiye ve Topraktepe'deki çalışmalarımız bitti. Yine aynı hedef doğrultusunda yol alarak Güzelköy'de de asfalt serim çalışmalarına devam ediyoruz. Hedefimiz, Doğanşehir'de asfaltsız yol bırakmamak" dedi.

Köylerine ilk kez sıcak asfalt döküldüğünü söyleyen Güzelköy Mahallesi Muhtarı Celal Bayar ise Başkan Gürkan'a teşekkür ederek köylerinin ilk defa sıcak asfaltla buluştuğunu belirtti. Güzelköy Mahallesi sakinlerinden Mustafa Işık'ta emeği geçenlere teşekkür ederken, Karaterzi Mahallesi Muhtarı Mahmur Çakır ise hizmetlerden dolayı şuana kadar memnun olduklarını dile getirerek, "Başta Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

Konuyla ilgili değerlendirme yapan AK Parti Doğanşehir İlçe Başkanı Murat Kavuncuoğlu ise "Doğanşehir mahallelerinin çalışmalarını gerçekleştirmekteyiz. Öncelikle Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan'a vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Çalışmaların yapıldığı Güzelköy'de hedeflenen 3 kilometre sıcak asfalt yapımıydı. Fakat, Büyükşehir Belediyesi sayesinde 6.5 kilometre sıcak asfalt döküldü. Ayrıca Karaterzi'de yapılan 15 kilometrelik asfalt çalışması da bizi çok mutlu etti. Bu çalışmalarından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi. - MALATYA

Koordinasyon Daire Başkanlığı, Selahattin Gürkan, Doğanşehir, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 16:41 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Doğanşehir'de asfalt çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

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