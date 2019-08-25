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Doğanşehir'de asfalt çalışması

45 dakika önce

Malatya Büyükşehir Belediyesi Doğanşehir'de asfaltlama ve yol bakım-onarım çalışmaları yapıyor.

Doğanşehir'de asfalt çalışması, System.String[]

Malatya Büyükşehir Belediyesi Doğanşehir'de asfaltlama ve yol bakım-onarım çalışmaları yapıyor.


Kent merkezi başta olmak üzere ilçe merkezleri ve kırsal bölgelerde de yol hizmetlerini sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Doğanşehir ilçesinde 2,3 kilometrelik sıcak asfalt çalışması yaptı.


MASKİ tarafından içmesuyu, kanalizasyon hatları yapılan Söğüt ve Elmalı Mahallelerinin bozulan yolları Büyükşehir Belediyesi tarafından sıcak asfalt ile kaplandı. 1.1 kilometrelik çalışma sonucunda yollar pırıl pırıl bir görünüme kavuşturuldu.


Büyükşehir Belediyesi Doğanşehir ilçe merkezinde hastane ve okul yolunda da 1.2 kilometrelik sıcak asfalt çalışmaları yaptı. Büyükşehir ayrıca ilçe merkezinde Tatari sokakta 2 kilometrelik asfalt bakım-onarım çalışmalarını tamamladı.


Söğüt ve Elmalı Mahalle sakinleri yapılan yol çalışmalarından duydukları memnuniyeti dile getirdi. - MALATYA

Doğanşehir, Malatya, Söğüt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 04:38 Kaynak: İHA
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