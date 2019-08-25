Son Dakika Haberleri: Doğanşehir'de asfalt serim, bakım ve onarım çalışmaları
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Doğanşehir'de asfalt serim, bakım ve onarım çalışmaları

1 saat önce

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Doğanşehir'de yapılan asfalt serim, bakım ve onarım çalışmaları sürüyor.

Doğanşehir'de asfalt serim, bakım ve onarım çalışmaları, System.String[]

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Doğanşehir'de yapılan asfalt serim, bakım ve onarım çalışmaları sürüyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, içme suyu ve kanalizasyon hatları tamamlanan mahallelerde asfaltlama çalışmalarını gerçekleştirildiği belirtildi.

Çalışmalar kapsamında ilçede altyapısı tamamlan mahallelerde 5,5 kilometrelik sıcak asfalt serimi gerçekleştirdi.

Açıklamada, vatandaşların yapılan hizmetlerden memnuniyet duyduklarını ve Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a teşekkür ettiklerini kaydedildi.

Doğanşehir, Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 05:16 Kaynak: AA
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