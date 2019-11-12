Son Dakika Haberleri: Doğanşehir'de asker uğurlaması bir başkadır
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Doğanşehir'de asker uğurlaması bir başkadır

7 saat önce

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde asker olacak gençlere kına yakılıp, Barış Pınarı Harekatı'na destek için asker selamı verildi.

Doğanşehir'de asker uğurlaması bir başkadır, System.String[]

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde asker olacak gençlere kına yakılıp, Barış Pınarı Harekatı'na destek için asker selamı verildi.


İlçe merkezinde düzenlenen asker uğurla programında davul zurna eşliğinde halaylar çekilip, askere giden gençlerin eline kına yakıldı. Barış Pınarı Harekatı'na destek için asker selamı verildi. Askere uğurlanan gençler ise söyledikleri türkülerle duygulu anlar yaşattı. Oğlunu askere gönderen Kemal Ürkmez gurur duyduğunu ifade ederek, "Oğlunu askere göndermek her babaya nasip olsun" dedi. Nafiz Aktan ise "Oğlumu askere gönderirken eline kına yaktık, vatana bağlı olsun diye" ifadelerini kullanıp, duygulu olduğunu söyledi.


"En büyük asker bizim asker" sloganları ile otobüse bindirilip askere uğurlanan gençlerin heyecanları ise gözlerinden okundu. - MALATYA

Barış Pınarı Harekatı, Doğanşehir, Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 11:10 Kaynak: İHA
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