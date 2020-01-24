Doğanşehir'de bağımlılıkla mücadele toplantısı yapıldı - Son Dakika

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde Kaymakam Halil İbrahim Köroğlu başkanlığında bağımlılıkla mücadele toplantısı düzenlendi.

Köroğlu, Doğanşehir Kaymakamlığı Toplantı Salonunda gerçekleşen Uyuşturucu ve Bağımlılıkla Mücadele Toplantısında yaptığı konuşmada, uyuşturucuyla mücadelenin devletin tüm organlarıyla birlikte kararlılıkla sürdürüldüğünü vurguladı.

Uyuşturucu arzının engellenmesine ve uyuşturucu kullananların rehabilitasyonuna yönelik kamu kurum ve kuruluşlarının çalışmalarının süreklilik arz etmesinin önemine işaret eden Köroğlu, "Yeşil reçete ile satılan ilaçların kontrol altına alınması, bu ilaçların yanlış kişilerin eline geçmesinin önlenmesi için gerekli denetimler sıklaştırılmalı. Metruk binaların bir an önce yıkılması, yasal engeller nedeniyle yıkılamayan binalarda ise gerekli güvenlik önlemleri alınmalı. Okul çevrelerinde görülen şüpheli şahıslar mutlaka ilgili kolluk kuvvetlerine bildirilmeli." ifadelerini kullandı.

Toplantıya, İlçe Cumhuriyet Başsavcısı Yılmaz Acar, Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Ürkmez ve kurum amirleri katıldı.