Son Dakika Haberleri: Doğanşehir'de belediye personeline ilk yardım eğitimi
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Doğanşehir'de belediye personeline ilk yardım eğitimi

51 dakika önce

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde belediye personeline ilk yardım eğitimi verildi.

Doğanşehir'de belediye personeline ilk yardım eğitimi, System.String[]

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde belediye personeline ilk yardım eğitimi verildi.

Malatya İl Sağlık Müdürlüğü ve Doğanşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle Belediye Meclis Salonu'nda personele yönelik ilk yardım eğitimi gerçekleştirildi.

Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük, eğitim sonrası düzenlenen sertifika töreninde yaptığı konuşmada, ilk yardım bilgisine sahip olmanın önemli olduğunu söyledi.

İlk yardım eğitiminin hayati önem taşıdığını aktaran Küçük, "Maalesef birçok insan ilk yardım konusunda yeterli bilgiye sahip değil. Bazen bilinçsizce yapılan bir müdahale telafisi mümkün olmayacak sonuçlara yol açabiliyor. İlk yardım yerinde ve zamanında yapılırsa hayat kurtarır. Verilen bu eğitimle, çalışanlarımız ilk yardım konusunda bilgi sahibi oldu." dedi.

Konuşmanın ardından 20 belediye personeline ilk yardım sertifikası verildi.

İl Sağlık Müdürlüğü, Doğanşehir, Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 05:46 Kaynak: AA
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