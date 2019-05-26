Doğanşehir'de depo yangını
2 saat önce
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde çıkan depo yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Malatya
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 02:52 Kaynak: AA
'nın Doğanşehir
ilçesinde çıkan depo yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Esat Doğan Caddesi üzerindeki plastik malzemeler bulunan depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Depodan çıkan dumanları gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu söndürdü.
Kızıl Geyikler Vurulmak İçin Açık Artırmayla Satışa Çıkartıldı
İstanbul Havalimanını Arılar İstila Etti!
Yıldırım'dan Çok Konuşulacak İmamoğlu Çıkışı: Doğru Bulmuyorum
13 Yaşındaki Çocuk, Polis Babasına Ait Silahla Oynarken Kardeşini Başından Vurdu