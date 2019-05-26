Son Dakika Haberleri: Doğanşehir'de depo yangını

Doğanşehir'de depo yangını

2 saat önce

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde çıkan depo yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde çıkan depo yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Esat Doğan Caddesi üzerindeki plastik malzemeler bulunan depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Depodan çıkan dumanları gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu söndürdü.
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 02:52 Kaynak: AA
Malatya, İtfaiye, Doğanşehir, Güncel
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