Doğanşehir'de eğitim sorunları ele alındı - Son Dakika

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde düzenlenen toplantıda ilçedeki eğitim sorunları ele alındı.

Malatya Eğitime Destek Platformu temsilcileri Abdurrahman Taşkesen ve Mesut Demir Doğanşehir ilçesinde, Kaymakam Halil İbrahim Köroğlu, Belediye Başkanı Vahap Küçük ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Caner Güler'i makamlarında ziyaret etti.

Taşkesen ve Demir, ziyaretlerde kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile ilçenin eğitim öğretim faaliyetleri hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Daha sonra da Doğanşehir Şehit Sübitay Süküt Anadolu İmam Hatip Lisesinde, Belediye Başkanı Vahap Küçük ve sivil toplum kuruluş temsilcileri ve eğitimcilerle koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Küçük, toplantıda yaptığı konuşmada, çocukların bir toplumun geleceği olduğuna işaret ederek, şunları söyledi:

"Bu nedenle okullarımıza desteklerimizi hiçbir zaman esirgemedik, esirgemeyeceğiz. Eğitimde kalitenin yükselmesi, çocuklarımızın en iyi eğitim alması, iyi yetiştirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle de okullarımıza desteğimize devam edeceğiz."