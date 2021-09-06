Doğanşehir'de eğitim ve öğretim yılının ilk ders zili çaldı - Son Dakika

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleriyle başladı.

İlçe Kaymakamı Mehmet Kılıç, yapımı tamamlanan ve açılışı yapılan Doğanşehir Fen Lisesi'nde, yeni eğitim ve öğretim yılının öğrencilere,, öğretmenlere, velilere ve tüm eğitim camiasına hayırlı olması temennisinde bulundu.

Dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını sürecinde yüz yüze eğitime uzun bir süre ara verildiğini dile getiren Kılıç, "6 Eylül itibariyle ilçemizde de tüm okullarımızın yüz yüze eğitime başladı. Yeni eğitim-öğretim yılında tüm öğrencilere başarılar diliyorum." dedi.

Programa Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, İlçe Emniyet Müdürü Faruk Karaca, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Onur Kırcaer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Caner Güler, öğretmenler ve veliler katıldı.