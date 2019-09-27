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Doğanşehir'de elma hasat günü düzenlendi

1 saat önce

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, elma hasat günü düzenlendiİlçede Elmada hasat zamanının gelmesi ile birlikte, Çığlık mahallesinde Elma Hasat Günü gerçekleştirildi.

Doğanşehir'de elma hasat günü düzenlendi, System.String[]

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, elma hasat günü düzenlendi


İlçede Elmada hasat zamanının gelmesi ile birlikte, Çığlık mahallesinde Elma Hasat Günü gerçekleştirildi. Elma Hasat Günü nedeniyle açıklama yapan İl Tarım ve Orman Müdürü Tahir Macit, "İlçemizde yoğunluğunu golden ve starking elma çeşitlerinin oluşturduğu yaklaşık 12 bin dekarlık alanda tahmini 20 bin ton elma üretimi beklenmektedir" ifadelerini kullandı. Macit, "İlçemize güzel tat ve aromaya sahip Doğanşehir elmasında İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen özverili çalışma sonrası Elma iç kurdu ve kara lekeye karşı başarılı bir mücadele yapılmıştır. İlçede bulunan erken uyarı sistemlerinden alınan veriler, bahçelerde kullanılan feromon tuzaklar sayesinde doğru zamanda, doğru dozda ve doğru mücadele teknikleri kullanılarak olumlu sonuçlar elde edilmiştir" şeklinde konuştu.


Programda, Ziraat Mühendisi Badin Kılıç tarafından Elmada hasat zamanının belirlenmesi, uygulamalı olarak çiftçilere anlatıldı.


Düzenlenen Elma Hasat Günü programına, Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük, İl Tarım ve Orman Müdürü Tahir Macit, Doğanşehir Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Ürkmez, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Demet Köksal, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Emre Sülü, Ziraat Odası Başkanı Burhan Tanışık, Elma Üreticiler Birliği Başkanı İmam Tuncer, muhtarlar, İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri ile üreticileri katıldı. - MALATYA

Doğanşehir, Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 10:45 Kaynak: İHA
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