Doğanşehir'de elma tanıtımı ve tarla günü düzenlendi

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde elma Tanıtımı ve tarla günü düzenlendi.

Doğanşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Emre Sülü,, Çığlık Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte, ilçede 12 bin dekarlık alanda elma üretimi yapıldığını belirterek, bu alandaki tahmini elma üretimini 20 ton olduğunu söyledi.

Müdürlük olarak elmada hastalık ve zararlılara karşı çalışmalar yaptıklarını hatırlatan Sülü, "İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilen özverili çalışma sonrası elmanın ana zararlısı iç kurdu ve ana hastalığı kara lekeye karşı büyük başarı sağlandı. İlçemizde bulunan erken uyarı sistemlerinden alınan veriler, bahçelerde kurulan feromen tuzaklar ve geçmiş yıllardaki iklim verilerinin kıyaslanması gibi mücadele yöntemleriyle az ilaçlama, doğru zamanda doğru mücadele teknikleri kullanılarak olumlu sonuçlar elde edildi." diye konuştu.

Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük ise elmanın ilçe ekonomisi için önemli olduğunu belirterek, "Doğanşehir elması kıymetlidir. Çünkü havası ve suyu soğuk olduğundan tadı daha güzeldir. Çiftçilerimize sesleniyorum elimizden geldiğince Doğanşehir elmamızı yaygınlaştıralım." şeklinde konuştu.