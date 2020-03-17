Doğanşehir'de ev yangını: 1 yaralı - Son Dakika

Doğanşehir'de ev yangını: 1 yaralı
6 saat önce
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde çıkan ev yangınında bir kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 04:24 Kaynak: AA
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde çıkan ev yangınında bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Doğanşehir ilçesi Karaterzi Mahallesi'nde ikamet eden İbrahim Kamaş, evindeki sobayı yakmak isterken eşyalar alev aldı.
Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.
Hafif yaranan Kamaş, 112 Acil Servis ekiplerince Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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