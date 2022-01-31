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Doğanşehir'de evin bacasından çıkan yangın maddi hasara neden oldu - Son Dakika

Doğanşehir'de evin bacasından çıkan yangın maddi hasara neden oldu

31.01.2022 15:12
Doğanşehir'de evin bacasından çıkan yangın maddi hasara neden oldu

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde bir evin bacasından çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde bir evin bacasından çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Erkenek Mahallesi Mehmet Demirci'ye ait evin soba bacasından alevleri yükseldiğini görenler, durumu itfaiye bildirdi.

Olay yerine gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Jandarma ekiplerinin de destek verdiği müdahale sonucu söndürülen yangında maddi hasar oluştu.

Doğanşehir Kaymakamı Mehmet Kılıç olay yerine gelerek Demirci ailesine geçmiş olsun diledi.

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Doğanşehir, Malatya, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Doğanşehir'de evin bacasından çıkan yangın maddi hasara neden oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Doğanşehir'de evin bacasından çıkan yangın maddi hasara neden oldu - Son Dakika
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