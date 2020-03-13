Doğanşehir'de hafif ticari araç ağaca çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Doğanşehir'de hafif ticari araç ağaca çarptı: 2 yaralı - Son Dakika

Doğanşehir'de hafif ticari araç ağaca çarptı: 2 yaralı

6 saat önce

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde hafif ticari aracın ağaca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Doğanşehir'de hafif ticari araç ağaca çarptı: 2 yaralı, System.String[]

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde hafif ticari aracın ağaca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Tolga Ürkmez yönetimindeki 06 HB 3544 plakalı hafif ticari araç, Yolkoru Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ağaca çarptı.

Kazada sürücü ve yanında bulunan Fatih Ahmet Tapar, ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, buradaki ilk müdahalelerinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Doğanşehir, Malatya, Ürkmez, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 11:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ülke genelinde 15 derece birden havalar soğuyor
İspanya'da koronavirüs nedeniyle 15 gün OHAL ilan edildi İran Devrim Muhafızları komutanlarından Şabani, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Karantinadaki İtalya'da insanlar balkonlardan şarkılar söyledi

Son Dakika Haberleri
17:58 Melikgazi'de koronavirüs tedbirleri
17:58 Bakan Kurum, yeni tip koronavirüs tedbirleri ve depreme ilişkin çalışmaları değerlendirdi
17:58 Şarkışla'da Kovid -19'a karşı alınacak tedbirler anlatıldı
17:57 Üniversite öğrencisinin ölümüne neden olan ehliyetsiz şoför hakim karşısında
17:57 Uludere'de öğrencilere 'koronavirüs' anlatıldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 18:02:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Doğanşehir'de hafif ticari araç ağaca çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]