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Doğanşehir'de jandarmadan trafik eğitimi

6 saat önce

Malatya'da, Doğanşehir İlçe Jandarma Komutanlığı trafik timlerince Erkenek Lisesi son sınıf öğrencilerine trafik eğitimi verildi.

Doğanşehir'de jandarmadan trafik eğitimi, System.String[]

Malatya'da, Doğanşehir İlçe Jandarma Komutanlığı trafik timlerince Erkenek Lisesi son sınıf öğrencilerine trafik eğitimi verildi.

"Trafik Dedektifleri" projesi kapsamında eğitim veren Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Halis Cinçik, öğrencilere yaya geçitlerindeki geçişler, trafikte araçlara inme ve binme konularını anlattı.

Trafik kurallarına uyulmasının hayati önem taşıdığına dikkati çeken Cinçik, daha sonra bu kurallara niçin uyulması gerektiğini örneklerle açıkladı.

Cinçik'in konuşmasının ardından öğrencilerin sorularını cevapladı.

Doğanşehir, Jandarma, Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 04:48 Kaynak: AA
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