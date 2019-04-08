Son Dakika Haberleri: Doğanşehir'de Kadın Muhtar Mazbatasını Aldı

Doğanşehir'de Kadın Muhtar Mazbatasını Aldı

1 saat önce

Malatya'nın Doğanşehir ilçesine bağlı Fındık Mahallesi'nde muhtarlık seçimini kazanan 39 yaşındaki Diler Yıldırım, mazbatasını aldı.

Doğanşehir'de Kadın Muhtar Mazbatasını Aldı, System.String[]
Malatya'nın Doğanşehir ilçesine bağlı Fındık Mahallesi'nde muhtarlık seçimini kazanan 39 yaşındaki Diler Yıldırım, mazbatasını aldı.

İlçenin ilk kadın muhtarı olan Diler Yıldırım, İlçe Seçim Kuruluna gelerek mazbatasını teslim aldı.

Evli ve 3 çocuk annesi olan Yıldırım, mazbatasını aldıktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, 392 oyla mahalle muhtarlığına seçildiğini belirterek, ilçenin de tek kadın muhtarı olduğunu söyledi.

Kendisini destekleyen herkese teşekkür eden Yıldırım, "Bana verilen bu vazifeyi en güzel bir şekilde yerine getirmenin gayreti içinde olacağım." dedi.

Yıldırım, gece gündüz mahalle sakinlerinin hizmetinde olacağını ifade etti.

Yıldırım, daha sonra Doğanşehir Kaymakamı Murtaza Ersöz ve Belediye Başkanı Vahap Küçük'ü ziyaret etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 04:06 Kaynak: AA

Malatya, Doğanşehir, Güncel
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