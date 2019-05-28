Son Dakika Haberleri: Doğanşehir'de kaldırımları işgal edenler denetlendi

Doğanşehir'de kaldırımları işgal edenler denetlendi

11 dakika önce

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde zabıta ekipleri, kaldırımlarda yaya geçişini engelleyen esnafı denetledi.

Doğanşehir'de kaldırımları işgal edenler denetlendi, System.String[]
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde zabıta ekipleri, kaldırımlarda yaya geçişini engelleyen esnafı denetledi.
Doğanşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde kaldırım işgallerine yönelik denetimlerini sıklaştırdı.
Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Ürkmez ve zabıta ekipleri, kaldırım işgali yapan esnafa uyarıda bulundu.
Ürkmez, kaldırım işgali yapan esnaf ve kıraathanelere işgale devam ettikleri takdirde cezai işlem uygulanacağını söyledi.
Kaldırım işgali nedeniyle vatandaşların rahat bir şekilde kaldırımda yürüyemediğini aktaran Ürkmez, "Kadınlarımız, çocuklarımız, yaşlılarımız ve engelli yurttaşlarımız, kaldırım işgalinden dolayı tehlikeli bir şekilde caddeleri kullanmak zorunda kalıyor. Bundan sonra kesinlikle kaldırım işgaline müsaade edilmeyecektir. Bütün esnafımızı tek tek dolaşarak kaldırım işgali yapmamaları konusunda uyarıda bulunduk. Bundan sonra kaldırım işgali yapan tüm esnafa cezai işlem uygulanacaktır." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 11:18 Kaynak: AA
Malatya, Ürkmez, Zabıta, Doğanşehir, Güncel
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