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Doğanşehir'de kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
6 saat önce
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 09:14 Kaynak: AA
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
H.Ç. yönetimindeki 27 C 4648 kamyonet, Güzelköy Mahallesi'nde B.T. idaresindeki 42 BRU 49 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazada, araçlarda bulunan ve yaralanan B.T ve M.S, 112 Acil Servis ekiplerince Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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