Doğanşehir'de kan bağışı kampanyası - Son Dakika
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Doğanşehir'de kan bağışı kampanyası

6 saat önce

Kızılay tarafından Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde düzenlenen kan bağışı kampanyasında vatandaşlar ilgi gösterdi.

Doğanşehir'de kan bağışı kampanyası, System.String[]

Kızılay tarafından Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde düzenlenen kan bağışı kampanyasında vatandaşlar ilgi gösterdi.


Doğanşehir Belediyesi önünde kurulan Kızılay standına gelen Doğanşehirliler kan bağışında bulunurken, akşama kadar süre kampanya kapsamında 85 ünite kan bağışında bulunuldu. Özellikle kış aylarında düşen kan bağışının artması adına ilçelerde de kan bağış kampanyalarının düzenlendiğini belirten yetkililer, kanın her mevsim gerekli olduğunu ifade ederek bu konuda bağışçıların duyarlı olmasını talep ettiler.


Kampanya kapsamında şuna kadar 10 bağış yapanlara bronz 20 bağışta bulunan vatandaşlara da gümüş madalya takdimi de yapıldı. - MALATYA

Doğanşehir, Malatya, Kızılay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 03:09 Kaynak: İHA
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