Doğanşehir'de kan bağışı kampanyası - Son Dakika
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Doğanşehir'de kan bağışı kampanyası

7 saat önce

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.

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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Doğanşehir Belediyesi ve Türk Kızılay'ı Malatya Şubesi işbirliğiyle belediye binası önünde düzenlenen kan bağışı kampanyasına belediye çalışanları ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Kampanya kampanyasında 85 ünite kan toplandı.

Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük,ilçede geleneksel hale gelen kan bağışı kampanyasıyla Türk Kızılay'ını desteklemeye devam ettiklerini söyledi.

Küçük, gösterdikleri duyarlılıktan dolayı vatandaşlara teşekkür etti.

Doğanşehir, Kızılay, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 09:38 Kaynak: AA
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