Son Dakika Haberleri: Doğanşehir'de Kar Sevinci

Doğanşehir'de Kar Sevinci

1 saat önce

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yoğun kar yağışı sonrası, esnaflar kardan adam yaparak eğlendi.

Doğanşehir'de Kar Sevinci, System.String[]
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yoğun kar yağışı sonrası, esnaflar kardan adam yaparak eğlendi.

İlçeye uzum zamandır yağmayan kar, üretici ve çiftçinin yüzünü güldürdüğü gibi vatandaşlarında bir numaralı eğlencesi oldu. Çocukların yanı sıra büyüklerde yaptıkları kardan adamlarla eğlenceli zaman geçirdiler.

Belediye ekipleri ilçede yolların açılması için canla, başla çalışırken esnaflarda işyerlerinin önlerinde yaptıkları kardan adamları kurdele keserek açılışını yaptı ve hoşça vakit geçirdiler.

Doğanşehir de kar kalınlığı ilçe merkezinde yaklaşık yarım metre yüksek kesimlerde ise bir metreyi aştı. Halk yağan karın rahmet olduğunu söyleyerek Doğanşehir'de halkın büyük kesiminin çiftçilikle uğraştığını ve bu vesile bu yılın da bereketli geçmesini diledi. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 02:27 Kaynak: İHA

Malatya, Doğanşehir, Güncel
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