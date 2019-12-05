Son Dakika Haberleri: Doğanşehir'de kar yağışı çocukları sevindirdi
Son Dakika Güncel Doğanşehir'de kar yağışı çocukları sevindirdi - Son Dakika

Doğanşehir'de kar yağışı çocukları sevindirdi

6 saat önce

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde başlayan kar yağışı, çocukları sevindirdi.

Doğanşehir'de kar yağışı çocukları sevindirdi, System.String[]

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde başlayan kar yağışı, çocukları sevindirdi.


Kar yağışı yüksek kesimlerde 25 santimetreyi bulurken ilçe merkezinde de 8 ila 10 santimetre kadar oldu. Kara yolları karla mücadele çalışmalarını yürütüyorlar. İlçede kapalı okul bulunmamakta. ilçe trafik ve jandarma görevlileri yollarda yoğun bir şekilde kontrol yapmaktalar. Kar lastiği olmayan ticari araçlara kesinlikle geçiş izni verilmiyor. İlçe kaymakamı Halil ibrahim Köroğlu, "İlçede şuan için kapalı yolumuz ve okulumuz bulunmamakta. Bir araç Sürgü mahallemizde kar lastiklerinin uygun olmaması nedeniyle kaza yapmış ve bir bayan yaralandı. Emniyet, Jandarma ve Belediyemizle koordineli olarak çalışmalarımızı yürütüyoruz" dedi. - MALATYA

Doğanşehir, Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 04:28 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dünyada ilk kez Malatya'da üretilen 'mor ekmek' büyük ilgi görüyor
AK Partili belediyede işçiye verilen ayağa kalkma cezasına Mehmet Metiner isyan etti: Acilen gereği yapılmalı Kendi tabancasıyla vurulan sürücünün otomobili Kaymakam'ın makam aracına çarptı Meteoroloji'den çok sayıda kente kuvvetli don ve buzlanma uyarısı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2019 22:51:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Doğanşehir'de kar yağışı çocukları sevindirdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]