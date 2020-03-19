Doğanşehir'de kar yağışı etkili oldu - Son Dakika

Doğanşehir'de kar yağışı etkili oldu
6 saat önce
Malatya'nın Doğanşehir ilçesine kar yağışı etkili oldu.
Malatya'nın Doğanşehir ilçesine kar yağışı etkili oldu.
İlçe merkezini ve yüksek kesimlerden etkisini sürdüren kar nedeniyle evlerin çatıları ve ağaçlar beyaza büründü. Kar yağışıyla güzel görüntüler ortaya çıktı.
İlçede kar yağışı aralıklarla sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 04:13 Kaynak: AA
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