Son Dakika Haberleri: Doğanşehir'de "Kariyer ve Marka Sohbetleri"

Doğanşehir'de "Kariyer ve Marka Sohbetleri"

4 saat önce

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Doğanşehir Vahap Küçük Meslek Yüksekokulu'nda "Kariyer ve Marka Sohbetleri" etkinliği düzenlendi.

Doğanşehir'de
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Doğanşehir Vahap Küçük Meslek Yüksekokulu'nda "Kariyer ve Marka Sohbetleri" etkinliği düzenlendi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, etkinliğine Doğanşehir Belediye Başkanı ve aynı zamanda okulu yaptıran hayırsever işadamı Vahap Küçük konuk olarak katıldı.

Doğanşehir Vahap Küçük MYO Girişimcilik Öğrenci Topluluğu tarafından düzenlenen etkinlikte konuşan Küçük, okulu kendi evi gibi gördüğünü söyledi.

İlçeye böyle bir eser kazandırmış olmanın her zaman mutluluğunu yaşadığını anlatan Küçük, "Ne iş yaparsanız yapın, imkanlarınız olduğu zaman, imkan bulduğunuz zaman mutlaka çevrenize, yörenize, insanlara, mağdurlara da yardım edin. Birçok yatırım yaptık. Ama benim en büyük mutluluğum ve gurur kaynağın Doğanşehir ilçesine kazandırdığımız eğitim kurumlarıdır. Doğanşehir'deki öğrenciler mutluysa ben de mutluyum. Doğanşehir'e yatırım yapmaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

Etkinliğe Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Feridun Merter ve Doğanşehir Vahap Küçük MYO Müdürü Doç. Dr. Ünal İspir de katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 04:29 Kaynak: AA

Turgut Özal Üniversitesi, Malatya, Vahap Küçük, Doğanşehir, Güncel
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