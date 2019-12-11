Doğanşehir'de kitap toplama kampanyasına öğrenciler destek verdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Doğanşehir'de kitap toplama kampanyasına öğrenciler destek verdi - Son Dakika

Doğanşehir'de kitap toplama kampanyasına öğrenciler destek verdi

6 saat önce

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde öğrenciler, "Her kitap bir çocuk, her çocuk bir ülke" sloganıyla yürütülen kitap toplama kampanyasına katkıda bulundu.

Doğanşehir'de kitap toplama kampanyasına öğrenciler destek verdi, System.String[]

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde öğrenciler, "Her kitap bir çocuk, her çocuk bir ülke" sloganıyla yürütülen kitap toplama kampanyasına katkıda bulundu.

Doğanşehir Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Her kitap bir çocuk, her çocuk bir ülke" sloganıyla yürütülen kitap toplama kampanyasına ilçe genelindeki öğrenciler destek verdi.

Öğrencilerin bir ay içerisinde topladığı 3 bin 200 kitap ile bir miktar kırtasiye malzemesi Doğanşehir Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu, Belediye Başkanı Vahap Küçük, İlçe Milli Eğitim Müdürü Caner Güler, öğretmenler ve öğrencilerin katıldığı programla Ağrı'nın Taşlıçay ilçesindeki öğrencilere gönderildi.

Doğanşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 04:16 Kaynak: AA
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