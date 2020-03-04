Doğanşehir'de kros yarışması yapıldı - Son Dakika
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Doğanşehir'de kros yarışması yapıldı

6 saat önce

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde kros yarışması yapılıp, il şampiyonasına katılacak sporcu öğrenciler belirlendi.

Doğanşehir'de kros yarışması yapıldı, System.String[]

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde kros yarışması yapılıp, il şampiyonasına katılacak sporcu öğrenciler belirlendi.


Doğanşehir Kaymakamlığı, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Atletizm İl Temsilciliği'nin 2020 yılı faaliyet programında yer alan Atletizm Geliştirme Projesi İl ve İlçe Seçme Yarışmaları Doğanşehir ilçesinde yapıldı. İlçe seçmeleri kapsamında, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, 2006-2007 ve 2008-2009 yılları doğumlu kız-erkek yaş kategorilerinde 1500 metre ve 2000 metre ortaokullar arası kros yarışması düzenlendi. Yarışmanın startını da veren İlçe Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu dereceye giren öğrencilere ödüllerini vererek, yapılan yarışmalara katılan tüm öğrencileri tebrik etti.


Kategorilerde birinci olanlar, il birinciliği şampiyonasına katılma hakkını elde etti. - MALATYA

Doğanşehir, Atletizm, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 02:21 Kaynak: İHA
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