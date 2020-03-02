Doğanşehir'de Mehmetçik için sabah namazında dua edildi - Son Dakika
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Doğanşehir'de Mehmetçik için sabah namazında dua edildi

6 saat önce

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için camilerde dua edildi.

Doğanşehir'de Mehmetçik için sabah namazında dua edildi, System.String[]

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için camilerde dua edildi.

Doğanşehir Merkez Çarşı Camisi'ne sabah namazı için gelen cemaat, şehit olan Mehmetçikler için kenetlendi.

Bahar Kalkanı Harekatı'na katılan askerlerin zafer kazanması için dua eden vatandaşlar, imamın okuduğu Fetih suresini dinleyip, Mehmetçiğe duayla destek oldu.

Programa Doğanşehir Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu, İlçe Emniyet Müdür Vekili Alparlan Güven, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Tolga Coşkun, İlçe Müftüsü Fevzettin Sönmez, polis, jandarma ve vatandaşlar katıldı.

Doğanşehir, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 11:24 Kaynak: AA
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