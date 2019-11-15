Doğanşehir 'de Mevlid-i Nebi Haftası programı düzenlendi

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası programı düzenlendi.



2019 Yılı Mevlid-i Nebi Haftası vesilesiyle Doğanşehir İlçe Müftülüğünün Organize ettiği programda Hz. Peygamber ve Aile konusu işlendi.



İlçe Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Bekir Alpagut, Yeşilyurt Müftüsü Selami Sayın, Battalgazi Müftüsü Hüseyin Özdemir, daire amirleri, okul idarecileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.



Programda, Yeşilyurt Müftüsü Selami Sayın ve Battalgazi Müftüsü Hüseyin Özdemir de, Hz.Peygamber ve Aile konusunda konuşma yaptılar.



4-6 yaş anaokulu öğrencileri tarafından ilahilerin okunduğu programda, Hz. Peygamberin hayatından örnekler verilerek toplum içerisinde ailenin önemine vurgu yapıldı.



Yapılan program, liseler arası şiir ve ortaokullar arası kompozisyon yazma yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin takdim edilmesi ile sona erdi. - MALATYA