Doğanşehir'de otomobil duvara çarptı: 3 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Doğanşehir'de otomobil duvara çarptı: 3 yaralı - Son Dakika

Doğanşehir'de otomobil duvara çarptı: 3 yaralı

14 dakika önce

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde otomobilin tünel inşaat duvarına çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Doğanşehir'de otomobil duvara çarptı: 3 yaralı, System.String[]

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde otomobilin tünel inşaat duvarına çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Uğur Yardımlı idaresindeki 06 FL 8516 plakalı otomobil, Erkenek Mahallesi mevkisinde yapımı devam eden Erkenek Tüneli'nin inşaat duvarına çarptı.

Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Seydi Özsunar ve Mehmet Yıldırım yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Malatya eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Doğanşehir, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 09:56 Kaynak: AA
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