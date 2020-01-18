Doğanşehir'de otomobil duvara çarptı: 3 yaralı - Son Dakika

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Doğanşehir'de otomobil duvara çarptı: 3 yaralı
14 dakika önce
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde otomobilin tünel inşaat duvarına çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 09:56 Kaynak: AA
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde otomobilin tünel inşaat duvarına çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Uğur Yardımlı idaresindeki 06 FL 8516 plakalı otomobil, Erkenek Mahallesi mevkisinde yapımı devam eden Erkenek Tüneli'nin inşaat duvarına çarptı.
Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Seydi Özsunar ve Mehmet Yıldırım yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Malatya eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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