Doğanşehir'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Doğanşehir'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

02.07.2022 16:05
Doğanşehir'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü tedavi altına alındı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü tedavi altına alındı.

Tuncay Küçük (35) yönetimindeki 01 DJH 62 plakalı motosiklet,Malatya- Adıyaman kara yolunun Erkenek mevkisinde sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, çevredekilerin ihbarı ile gelen 112 Acil Servis ekiplerince Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, kazaya karışan otomobil sürücüsünü bulmak için çalışma başlattı.

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Kaynak: AA

Doğanşehir, Adıyaman, Erkenek, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Doğanşehir'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Doğanşehir'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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