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Doğanşehir'de parke taşı çalışması

35 dakika önce

Doğanşehir Belediye tarafından, altyapısı biten cadde ve sokaklara kilitli parke taşı döşeniyor.

Doğanşehir'de parke taşı çalışması, System.String[]
Doğanşehir Belediye tarafından, altyapısı biten cadde ve sokaklara kilitli parke taşı döşeniyor.

Doğanşehir Belediyesi Fen işleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Doğu, Yeni, Esentepe ve Karşıyaka mahallelerinde kilitli parke taşı döşemesi çalışmaları devam ediyor.

Belediye Başkanı Vahap Küçük, yaptığı açıklamada, ilçe genelinde altyapısı biten cadde ve sokaklara kilitli parke taşının döşeneceğini belirtti.
Çalışmaların devam ettiğini ifade eden Küçük, "Çamurlu ve tozlu bir tek sokak kalmayana kadar kilitli parke taşı döşeme ve asfaltlama çalışmalarımız aralıksız devam edecek." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 01:27 Kaynak: AA
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