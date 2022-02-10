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Doğanşehir'de polis ekipleri, vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı - Son Dakika

Doğanşehir'de polis ekipleri, vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı

10.02.2022 11:01
Doğanşehir'de polis ekipleri, vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde polis ekipleri, vatandaşları dolandırıcılık olaylarına karşı uyardı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde polis ekipleri, vatandaşları dolandırıcılık olaylarına karşı uyardı.

İlçe Emniyet Müdürü Erkan Samaraz koordinesinde polis ekipleri ilçe merkezinde iş yerlerini tek tek ziyaret ederek, vatandaşları dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirdi.

Dolandırıcıların başvurduğu yöntemleri vatandaşlara anlatan ekipler, telefonda kendisini polis-jandarma-savcı olarak tanıtıp para isteyen kişilere itibar edilmemesini bu tür durumlarda vakit kaybetmeksizin yetkililere bilgi verilmesini istedi.

Polis ekipleri ayrıca esnafa bilgilendirme afiş ve broşürleri dağıttı.

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Dolandırıcılık, Doğanşehir, Malatya, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Doğanşehir'de polis ekipleri, vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Doğanşehir'de polis ekipleri, vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı - Son Dakika
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