Doğanşehir'de sebze üretimi arttırılacak

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde sebze ve meyve üretiminin artırılması ve vatandaşı teşvik etmek amacı ile yeni seraların açılması kararı alındı.



İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan projeler ile ilgili toplantı yapıldı. Kaymakamlık salonunda düzenlenen toplantıya, İlçe Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Emre Sülü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ( SYDV) Müdürü Emrah Çoban, Milli Emlak Şefi Bülent Kilik ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde çalışan mühendis ve veteriner personeller katıldı. Toplantıda İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan kapya biber, sırık domates ve yapılacak olan projeler görüşülerek, Doğanşehir'de sebze ve meyve üretiminin artırılması ve vatandaşı teşvik etmek amacı ile yeni seraların açılması kararı alındı. - MALATYA