Doğanşehir'de Şehitler İçin Mevlit Okutuldu
1 saat önce
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla şehitler için mevlit okutuldu.
Malatya
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 11:20 Kaynak: AA
'nın Doğanşehir
ilçesinde Türk Polis
Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla şehitler için mevlit okutuldu.
Doğanşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü
tarafından Merkez
Çarşı Camisi'nde düzenlenen programda, mevlit okutuldu, dua edildi.
Programa, Doğanşehir Kaymakamı Murtaza Ersöz, İlçe Emniyet Müdür Vekili Alparslan Güven, İlçe Jandarma
Komutanı Teğmen Tolga Coşkun, Doğanşehir Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Sülü, İlçe Emniyet Müdürlüğü personelleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
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