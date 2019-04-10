Son Dakika Haberleri: Doğanşehir'de Şehitler İçin Mevlit Okutuldu

Doğanşehir'de Şehitler İçin Mevlit Okutuldu

1 saat önce

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla şehitler için mevlit okutuldu.

Doğanşehir'de Şehitler İçin Mevlit Okutuldu, System.String[]
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla şehitler için mevlit okutuldu.

Doğanşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Merkez Çarşı Camisi'nde düzenlenen programda, mevlit okutuldu, dua edildi.

Programa, Doğanşehir Kaymakamı Murtaza Ersöz, İlçe Emniyet Müdür Vekili Alparslan Güven, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Tolga Coşkun, Doğanşehir Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Sülü, İlçe Emniyet Müdürlüğü personelleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 11:20 Kaynak: AA
Polis, Malatya, Doğanşehir, Güncel
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