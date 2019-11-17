Son Dakika Haberleri: Doğanşehir'de silahlı kavga: 1 yaralı
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Doğanşehir'de silahlı kavga: 1 yaralı

6 saat önce

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Doğanşehir'de silahlı kavga: 1 yaralı, System.String[]

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Caddesi'nde aralarında alacak verecek meselesi bulunan kişiler arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine çıkan silahlı kavgada K.U, pompalı tüfekle yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi'ne kaldırılan K.U, ilk müdahalesinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 05:30 Kaynak: AA
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