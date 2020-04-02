Doğanşehir'de siper üretimi başladı - Son Dakika

Doğanşehir'de siper üretimi başladı
6 saat önce
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, usta öğreticilerin katkılarıyla korona virüse karşı tedbir amaçlı kullanılması için siper üretimi başlatıldı.
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, usta öğreticilerin katkılarıyla korona virüse karşı tedbir amaçlı kullanılması için siper üretimi başlatıldı.
Özel bir eğitim kurumunun sahibi iş adamı Erdoğan Zelyurt'un hammadde desteği sağladığı ve ilçedeki usta öğreticilerin katkılarıyla Doğanşehir Kaymakamlığı bünyesinde başlatılan koruyucu siper yapımı yaygınlaştırılacak.
Siper üretimini inceleyen Kaymakam Halil İbrahim Köroğlu, siperlerin yapılışı hakkında bilgi alarak emeği geçen herkese teşekkür etti. - MALATYA
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 04:55 Kaynak: İHA
Son Dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin sağlık altyapısı pek çok ülkeye göre oldukça iyi durumdadır Seren Serengil'in yabancı uyruklu yardımcısını koronavirüs nedeniyle darp edip ormana attığı iddia edildi Beşiktaş, Ersin Zehir'i gündemine aldı Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş'tan koronavirüs açıklaması: Mevcut sayılar tüylerimizi diken diken edecek seviyede