Doğanşehir'de tasarım ve beceri atölyeleri açıldı - Son Dakika
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Doğanşehir'de tasarım ve beceri atölyeleri açıldı

6 saat önce

Malatya'nın Doğanşehir tasarım-beceri atölyelerinin açılışı yapıldı.

Doğanşehir'de tasarım ve beceri atölyeleri açıldı, System.String[]

Malatya'nın Doğanşehir tasarım-beceri atölyelerinin açılışı yapıldı.

Doğanşehir Atatürk Ortaokulu'na Fen,Teknoloji,Matematik ve Mühendislik, Anadolu Lisesi'ne ise müzik atölyesi kurulması dolayısıyla tören gerçekleştirildi.

Doğanşehir Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu Anadolu Lisesi'nde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, atölyelerin açılmasında katkıda bulunan iş adamı ve belediye başkanı Vahap Küçük'e teşekkür etti.

Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük ise tasarım-beceri atölyelerinin hayırlı olmasını dileyerek, "2023 Eğitim vizyonu doğrultusunda tasarım beceri atölyeleri ile alt başlıklar halinde öğrencilerimizin ilgi, yetenek ve mizaçlarına yönelik gelişimleri için farklı atölye modelleri ortaya konuldu. Bu çalışmaları bizlerde okullarımızda yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda Atatürk Ortaokulu'na Fen,Teknoloji,Matematik ve Mühendislik, Anadolu Lisesi'ne ise müzik atölyemizin açılışını yaptık." dedi.

Konuşmaların ardından tasarım-beceri atölyelerinin açılışı yapıldı.

Programa İlçe Emniyet Müdür Vekili Alparslan Güven, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Tolga Coşkun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Caner Güler, okul yöneticileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Anadolu Lisesi, Doğanşehir, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 01:38 Kaynak: AA
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