Doğanşehir'de taşkın nedeniyle mahalle yolu kapandı - Son Dakika

Doğanşehir ilçesinde gece saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle oluşan taşkında kapanan mahalle yolunun açılması için çalışma başlatıldı.

İlçeye bağlı Beğre Mahallesi yolunda sağanak nedeniyle sağanak taşkın yaşandı. Ulaşıma kapanan yolu açmak için Büyükşehir Belediyesi ekipleri çalışma başlattı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cemal Nogay ile Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, mahallede incelemede bulundu.

Cemal Nogay, inceleme sonrası yaptığı açıklamada, gece saatlerinde meydana gelen taşkının haberi gelmesi üzerine bölgeye gelen ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Yoğun yağış sonrası can ve mal kaybının bulunmadığını aktaran Nogay, "Ulaşım açısından sorunlarımız var. Ekiplerimiz menfez çalışmalarını sürdürüyor. Doğanşehir Belediyesi başkanıyla bölgeye gelerek incelemelerde bulunduk." değerlendirmesinde bulundu.

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt ise Beğre Mahallesi'nde meydana gelen taşkının gece saatlerinde meydana geldiğini belirtti.

Yolun açılması için çalışmaların aralıksız devam ettiğini kaydeden Zelyurt, personellerin yoğun çaba sarf ettiğini kaydetti.