Doğanşehir'de TÜBİTAK Bilim Fuarı Sergisi açıldı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesindeki Şehit Serdal Toprak Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" sergisi açıldı.

Okul bahçesindeki etkinlikte, çeşitli alanlarda 22 proje sergilendi.

Serginin açılışını Doğanşehir Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Yılmaz Acar, Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Ürkmez, İlçe Milli Eğitim Müdürü Caner Güler, İlçe Emniyet Müdür Vekili Alparslan Güven, kurum amirleri, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.

Kurdele kesimiyle açılan fuarda sergilenen 22 proje hakkında öğrencilerden bilgi alan Kaymakam Köroğlu, öğrencilere başarılar diledi.

Okul Müdürü Mehmet Alman, yaptığı açıklamada, 50 öğrencinin projede görev aldığını belirterek, "Amacımız, öğrencilerin kendilerine olan öz güvenlerini, girişimcilik ruhunu arttırmak ve bilimsel kalkınmaya katkı sunmaktır, bilimsel düşünebilen, araştıran, sorgulayan, çok okuyan nitelikli bir insan olarak yetiştirmektir. Bilim fuarını hazırlayan öğretmen ve öğrencilerimizin ortaya koydukları projeler bizlere gelecek için umut olmuştur. Emeği geçen öğrencilerimizi ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum." dedi.